LE FLORAIN SUR LA PLACE Nancy, samedi 13 avril 2024.

LE FLORAIN SUR LA PLACE Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi

Marché alimentaire et de savoir-faire, animations et buvette pour découvrir le florain, monnaie locale complémentaire et citoyenne du Sud Meurthe-et-Moselle, des Côtes de Meuse et de la plaine des Vosges.

Entrée libre et gratuite tout au long de la journée pour échanger avec les productrices, artisans, bénévoles et commerçantes présentes.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

1 Place Charles III

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement LE FLORAIN SUR LA PLACE Nancy a été mis à jour le 2024-03-04 par DESTINATION NANCY