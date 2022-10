LE FLOCON MAGIQUE -THÉÂTRE LE POINT COMÉDIE

LE FLOCON MAGIQUE -THÉÂTRE LE POINT COMÉDIE, 17 octobre 2022, . LE FLOCON MAGIQUE -THÉÂTRE LE POINT COMÉDIE



2022-10-17 – 2022-10-24 6 6 EUR Ne manquez pas le spectacle « Le Flocon Magique » au Théâtre le Point Comédie ! ►Un voyage théâtral pour les tout petits. De 0 à 4 ans, 30 minutes

Macha veut absolument voir la neige cet hiver. Mais en se réveillant ce matin toujours pas le moindre flocon blanc dans le jardin.

Macha décide de partir au pays du Père Noël afin de retrouver le flocon magique qui fera tomber la neige chez elle. Un voyage entre sourires, chanson et féerie. Ne manquez pas le spectacle « Le Flocon Magique » au Théâtre le Point Comédie le 8 mars à 11h ! dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville