Le fleuve et son île, Léonie Pondevie – Visite commentée
Stimultania Strasbourg
Bas-Rhin

Strasbourg

Le fleuve et son île, Léonie Pondevie – Visite commentée Stimultania, 26 février 2022, Strasbourg. Le fleuve et son île, Léonie Pondevie – Visite commentée

Stimultania, le samedi 26 février à 17:00

**Participez à une visite commentée animée par une médiatrice pour approfondir l’exposition Le Fleuve et son île de Léonie Pondevie ! Découvrez le contexte de création des œuvres ainsi que des anecdotes partagées directement par la photographe à l’équipe de Stimultania.** Léonie Pondevie est la lauréate 2020 de l’appel à projet 5 Étoiles, soutenu par le dispositif Capsule du Ministère de la Culture. Invitée en résidence de création à Givors, l’artiste raconte les conquêtes et les illusions, l’aventure des orpailleurs, les fritures d’ablettes et les territoires contaminés, le cri du milan noir et le frémissement de l’autoroute. Pour nous organiser au mieux, merci de nous signaler votre participation. Passe sanitaire requis.

Stimultania
33 rue kageneck
Strasbourg

2022-02-26T17:00:00 2022-02-26T18:00:00

