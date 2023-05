Le fleuron de l’athlétisme au stade Charléty Stade Charléty, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

L’édition 2023 du Meeting de Paris, quatrième étape de la Wanda Diamond League, aura lieu le 9 juin 2023. au stade Charlety. L’heure est donc venue de réserver sa place !

Le

9 juin 2023, les meilleurs athlètes de l’Hexagone et du monde se retrouveront

sur la piste du stade Charléty, pour une nouvelle soirée de prestige, en route

vers les Championnats du Monde de Budapest. Après l’éclatante prestation de

Shelly-Ann Fraser-Pryce l’an passé, les amateurs de sprint se régaleront de

nouveau cette année avec la tenue d’un 100 m masculin, d’un 200 m féminin et

d’un 400 m féminin.

Les

courses avec obstacles proposeront également un reluisant programme, avec

un 110 m haies et un 400 m haies masculins, alors que les fana de demi-fond

auront les yeux rivés sur les 800 m masculin et féminin, le 3000 m steeple

masculin et le 5000 m féminin.

Les concours de longueur masculine, de hauteur et

perche féminines assureront évidemment le show comme à l’accoutumée,

tandis que les passionnés de lancer passionnés de lancer ne

manqueront pour rien au monde un rendez-vous où les meilleures

spécialistes mondiales du poids, du disque et du javelot tenteront de

s’illustrer, en plein cœur de la capitale française…

Le programme des épreuves

2023 :

Femmes : 200m / 400m / 800m / 5 000m / Javelot /

Disque / Poids / Hauteur / Perche

Hommes : 100m / 800m / 3 000m SC / 110m H / 400m H /

Longueur / Marteau (épreuve hors WDL)

Stade Charléty 99 Bd Kellermann 75013 Paris

Contact : https://billetterie.athle.fr/fr/meeting/1697/meeting-de-paris-2023

KMSP / FFA