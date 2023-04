Expo & bourse d’échanges miniatures agricoles et viticoles Le bourg, 24 septembre 2023, Le Fleix.

Le comité de jumelage du Fleix et le comité des fêtes de Saint Pierre d’Eyraud vous invitent à une journée d’exposition d& de bourse d’échanges autour de miniatures agricoles..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Le bourg Salle des fêtes

Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The twinning committee of Le Fleix and the festival committee of Saint Pierre d’Eyraud invite you to a day of exhibition and exchange around agricultural miniatures.

El comité de hermanamiento de Le Fleix y el comité de fiestas de Saint Pierre d’Eyraud le invitan a una jornada de exposición e intercambio en torno a las miniaturas agrícolas.

Das Partnerschaftskomitee von Le Fleix und das Festkomitee von Saint Pierre d’Eyraud laden Sie zu einem Tag mit einer Ausstellung und einer Tauschbörse rund um landwirtschaftliche Miniaturen ein.

