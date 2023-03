Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), 29 mars 2023, Le Fleix Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Le Fleix.

Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)

558 Rte de la Malevielle Le Fleix Dordogne

2023-03-29 – 2023-03-29

Le Fleix

Dordogne

Le Fleix Dordogne .

Animations prévues :

Performance Mosaïque : réalisation d’une Mosaïque collective, chaque visiteur s’il le souhaite peut tailler et déposer sa « tesselle » pour participer à la création d’une œuvre commune sur le thème «Sublimer le quotidien». Vous découvrirez l’Art de la Mosaïque et ses instruments traditionnels : Marteline et billot.

Performance Illustration : un illustrateur vous propose de poser et vous repartirez avec votre portrait minute.

Démonstration Argile : le coulage d’argile liquide dans des moules en plâtres.

Visites de la Briqueterie (sur rendez-vous).

Animations prévues :

Performance Mosaïque : réalisation d’une Mosaïque collective, chaque visiteur s’il le souhaite peut tailler et déposer sa « tesselle » pour participer à la création d’une œuvre commune sur le thème «Sublimer le quotidien». Vous découvrirez l’Art de la Mosaïque et ses instruments traditionnels : Marteline et billot.

Performance Illustration : un illustrateur vous propose de poser et vous repartirez avec votre portrait minute.

Démonstration Argile : le coulage d’argile liquide dans des moules en plâtres.

Visites de la Briqueterie (sur rendez-vous).

+33 5 53 27 30 09

JEMA

Le Fleix

dernière mise à jour : 2023-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides