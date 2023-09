Le Flamenco, une Conférence dansée ! Médiathèque Marguerite Duras Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Conférence proposée par la flamenca Lori la Armenia, accompagnée du guitariste Rodolphe Babignan dans le cadre du festival Monte le son.

Le flamenco est un

art total, un art vivant, una « forma de vivir » qui ravit les

coeurs et les esprits les plus rebelles. Né en Andalousie d’une fusion

culturelle millénaire il est aujourd’hui classé patrimoine

mondial immatériel de l’humanité. C’est que sa force est

unique et universelle et il puise toutes ses formes dans la

vie quotidienne pour ensuite devenir un art absolument saisissant sur

les plus grandes scènes du monde. Venez participer à notre conférence

musicale, avec le risque de vous découvrir une nouvelle

passion !

Lori La Armenia, danseuse

Comme une valse entre rage et

grâce, sa danse est subtile et envoûtante. Sans nuances inutiles, sans formes

périlleusement gratuites, Lori Bagdassarian dite « La Armenia » transforme le

corps et la danse en ce qu’il faut pour rester en suspens.

« Flamenca » initiée au cœur du triangle d’or Jerez-Sevilla-Lebrija, c’est

Mercedes Ruiz et Manuela Carpio qui la propulsent sur le devant des tablaos

Andalous et elle remporte le Premier Prix Concours por Bulerias des mains de

José Galvan .

En 2008, elle intègre la Compagnie Irina Brook à Paris. Depuis, la rencontre

entre jeu et danse est fusionnelle et elle se révèle en tant que comédienne

affirmée dans Pan et Somewhere la Mancha.

Dès lors, elle signe les chorégraphies pour plusieurs films et spectacles : Les Amants de Séville par Tristan Petitgirard, Gariné, Opéra bouffe dans la version de Gérald Papasian, Carmen de

Jacques Malaterre, Sangre de

Michel Albertini, Tres Flamencas, Fiesta flamenca pour

Casa Planète au Cirque Romanes et pour Kendji dans The Voice.

De

ses propres créations Tierra, Estampas, Cantame, Vivencias

est présentée au Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan et

notamment jouée au Zénith de Paris et à la Philharmonie de Yerevan et ouvre un

dialogue musical entre duduk, violon Tzigane et

flamenco, en hommage à son parcours de vie qui a forgé sa personnalité

flamenca.

Parmi ses nombreuses

collaborations artistiques on distingue ses performances au sein de

la formation ClickHere qui fusionne électro et

flamenco, son rôle dans Les Garçons et Guillaume à

table de Guillaume Gallienne et ses récentes collaborations avec

Ruben Molina et Carmen Ledesma .

www.loriflam.com

Rodolphe Babignan, guitare flamenca

Rodolphe Babignan,

originaire du Pigalle Parisien et guitariste autodidacte, abandonne tout à l’âge de 19 ans pour partir en Espagne s’immerger dans la

culture flamenca. De Barcelone à Séville, en passant par Malaga et

Grenade, il y apprendra tous les rudiments et les codes qui lui permettront par

la suite d’intégrer plusieurs compagnies avec lesquels il se formera dans les

tablaos traditionnels.

Il fait aujourd’hui partie

intégrante de la scène flamenca française et est amené à se produire dans les

festivals tels que les vieilles Charrues, Garorock, Lollapalooza…

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/

Médiathèque Marguerite Duras