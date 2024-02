Le flamenco de nos quartiers Alhambra Cinémarseille Marseille 16e Arrondissement, jeudi 4 avril 2024.

Le flamenco de nos quartiers Alhambra Cinémarseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un moment festif dans le magnifique cinéma de l’Alhambra du quartier Saint-Henri de Marseille.

Dans le cadre des hommages que notre festival veut continuer à rendre à la communauté gitane de notre région. Un flamenco populaire, plein de spontanéité, de jeunesse et de fraîcheur autour de la figure emblématique de Paco de Lucía, le guitariste qui a révolutionné la musique flamenca.



Programme



• 19h Bal Sevillan

Ouvert à tous les amateurs du genre !



• 19h30 Spectacle de flamenco traditionnel

Un flamenco irrésistible !



Le format « tablao » en toute simplicité pour un tremplin pour la toute jeune génération Deux danseurs de 22 et 23 ans, accompagnés par des musiciens expérimentés et professionnels.

Vous serez bluffés par le talent de ces jeunes. Un moment de fraicheur et de fougue passionnée.



A la danse Delya Sofia et José Fernández

A la guitare Manuel Gómez

Au chant Emilio Cortes et Manuel Gómez



• 20h45 Pause tapas



• 21h15 Film « La Busqueda »

Documentaire de 1h35 sur Paco de Lucía, légende du flamenco, par Calixto Sánchez



Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce documentaire réalisé par son fils retrace l’incroyable destin d’un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du flamenco une musique universelle. Paco de Lucía a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos Santana en passant par le ‘cantaor’ Camarón de la Isla. Avec les témoignages exceptionnels de Chick Corea, John McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04

Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le flamenco de nos quartiers Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-14 par Ville de Marseille