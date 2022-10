Le Five – Stage Multisports et Foot Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrnes-Atlantiques

Le Five – Stage Multisports et Foot Bizanos, 24 octobre 2022, Bizanos. Le Five – Stage Multisports et Foot

13 Av Corps Franc Pommiès Le FIVE Bizanos Pyrnes-Atlantiques Le FIVE 13 Av Corps Franc Pommiès

2022-10-24 – 2022-10-27

Le FIVE 13 Av Corps Franc Pommiès

Bizanos

Pyrnes-Atlantiques Bizanos 40 EUR Votre enfant aime le foot et le sport en général?! Il a entre 7 et 11 ans ?! Alors dites-lui de se joindre à nous pour notre stage vacances multisports.

Du 24 au 27 octobre et du 02 au 04 novembre, de 10 à 17h.

⚽ Au programme : du foot, du foot sous toutes ses formes agrémenté de multisport (encadré par un éducateur diplômé) Votre enfant aime le foot et le sport en général?! Il a entre 7 et 11 ans ?! Alors dites-lui de se joindre à nous pour notre stage vacances multisports.

Du 24 au 27 octobre et du 02 au 04 novembre, de 10 à 17h.

⚽ Au programme : du foot, du foot sous toutes ses formes agrémenté de multisport (encadré par un éducateur diplômé) le five

Le FIVE 13 Av Corps Franc Pommiès Bizanos

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bizanos, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Bizanos Adresse Bizanos Pyrnes-Atlantiques Le FIVE 13 Av Corps Franc Pommiès Ville Bizanos lieuville Le FIVE 13 Av Corps Franc Pommiès Bizanos Departement Pyrnes-Atlantiques

Bizanos Bizanos Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bizanos/

Le Five – Stage Multisports et Foot Bizanos 2022-10-24 was last modified: by Le Five – Stage Multisports et Foot Bizanos Bizanos 24 octobre 2022 13 Av Corps Franc Pommiès Le FIVE Bizanos Pyrnes-Atlantiques Bizanos Pyrnes-Atlantiques

Bizanos Pyrnes-Atlantiques