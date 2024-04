LE FISE METROPOLE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS Vendargues, samedi 6 avril 2024.

LE FISE METROPOLE SAINT-JEAN-DE-VÉDAS Vendargues Hérault

Ne manquez pas le FISE Métropole à Saint-Jean-de-Védas le samedi 06 avril au Skatepark de Saint-Jean-de-Védas !

Dernière étape de la FISE Métropole 2024 avant la grande finale qui aura lieu au FISE Montpellier !

On se retrouve au skatepark de Saint-Jean-de-Védas avec Montpellier Méditerranée Métropole le samedi 06 Avril 2024.

Au programme contests Skateboard et Trottinette Freestyle !

CATÉGORIES

Pour chaque discipline 3 catégories de contest Junior, Women et Open.

INFOS PRATIQUES

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Inscriptions Payantes sur FISE.FR ou sur place maximum 30 minutes avant le début de chaque qualification.

– 5€ pour les résidents de la Métropole et licencié dans un club

– 10€ pour les résident de la Métropole et non adhérent à un club

– 15€ pour les personnes hors Métropole

tarif préférentiel* pour les jeunes résidants du territoire de la Métropole de Montpellier et pour les adhérents à un club) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Rue de la Cadoule

Vendargues 34740 Hérault Occitanie

