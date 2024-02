LE FIRMAMENT THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse, jeudi 14 mars 2024.

LE FIRMAMENT THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse Haute-Garonne

Le Firmament est un drame se déroulant en 1759, en Angleterre.

Entre anecdotes sans filtres et débats sur la politique de colonisation qui gagne le pays, avec humour et rage, se règlent des querelles de village et des conflits de classes dans une langue tant archaïque que contemporaine.12 EUR.

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14 22:45:00

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

