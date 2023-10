Salon du Manga 2023 – Firminy Le Firmament Firminy, 4 novembre 2023, Firminy.

Animations et ateliers

Réalité virtuelle : trois casques Meta quest 2 seront disponible pour vous déchaîner sur Beat Saber – Stand Aventure Games

Espace retro-gaming : retrouvez des consoles inédites comme la twin Famicom, ps1 jap pop’s music, dreamcast, saturn et bien d’autres – Stand Aventure Games

Espace atelier manuel papercraft, papertrophy. Découpez, pliez et collez pour assemblez vos figurines ou trophées et repartez avec ! – Stand Aventure Games

Escape-game en ligne : conçu et animé par le club manga du collège des Bruneaux.

Dessin et pixel-art : apprenez les bases du dessin manga ou laissez votre créativité s’exprimer pleinement !

Perles à repasser Hama : créez vos personnages à partir de modèles et repartez avec votre création.

Just dance géant : tout au long de la journée, bougez sur les meilleures musiques du plus populaire jeu-vidéo de danse.

Maquillage

Cybermaniac – Impression 3D. Découvrez des œuvres incroyables réalisées entièrement en impression 3D. Les quatre prix du concours cosplay seront entièrement fabriqués et personnalisés par l’équipe de cybermaniac.

Valentin Girgardon, illustrateur de vie, déambulera sur le salon pour vous croquer !

Concours de Cosplay

Plus d’infos:

https://www.ville-firminy.fr/actualite/salon-du-manga-2023-decouvrez-le-programme/

