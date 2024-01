Le Financier et le Savetier : une opérette en 1 acte pour toute la famille ! Mairie du 14e arrondissement Paris, mardi 27 février 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 29 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le mardi 27 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

La troupe des Bavards, composée de musiciens et de chanteurs amateurs et jeunes professionnels, vous invite à découvrir cette opérette d’Offenbach ! Chant lyrique et théâtre se mêlent pendant 45 minutes pour vous faire rire et vous émerveiller.

Un riche financier est fort embêter par son voisin du dessous, qui chante à tue-tête toute la journée. Le jour où ce dernier lui demande en plus la main de sa fille, rien ne va plus, il faut faire taire ce savetier. C’est sans compter l’ingéniosité de sa propre fille, bien décidé à épouser son savetier… en le faisant devenir riche !

Reprenant une fable de La Fontaine, Jacques Offenbach met en musique un condensé de l’humour des opérettes de l’époque. Le théâtre et le chant s’alternent dans un rythme endiablé, grâce aux 4 chanteurs et aux 9 musiciens présents sur scène, qui transmettent leur amour de la musique et du jeu !

Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot 75014 Paris

Contact : https://www.lesbavards.net/ https://www.lesbavards.net/

Les Bavards