Le fin mot de l’expo Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Le fin mot de l’expo Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer, 5 février 2022, Batz sur mer. Le fin mot de l’expo

du samedi 5 février au dimanche 6 mars à Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

Dans le cadre de l’exposition « Le sel des Incas » Parcours audio en autonomie. Lecture des QR Codes avec votre smartphone. Un code à flasher, et voilà le tour est joué ! Laissez-vous guider par les commentaires audios, pour creuser les sujets de l’expo. Alors juste un conseil, tendez bien l’oreille… Compris dans le tarif d’entrée du musée

Public

Dans le cadre de l’exposition « Le sel des Incas » Parcours audio en autonomie. Lecture des QR Codes avec votre smartphone. Un code à flasher, et voilà le tour est joué ! Laissez-vous guider pa… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-06T10:00:00 2022-02-06T12:30:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T18:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T12:30:00;2022-02-08T14:00:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:30:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T12:30:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:30:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T12:30:00;2022-02-15T14:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:30:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T12:30:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T12:30:00;2022-02-20T14:00:00 2022-02-20T18:00:00;2022-02-22T10:00:00 2022-02-22T12:30:00;2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:30:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T12:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:30:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T12:30:00;2022-02-27T14:00:00 2022-02-27T18:00:00;2022-03-01T10:00:00 2022-03-01T12:30:00;2022-03-01T14:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T12:30:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T12:30:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Adresse Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Le fin mot de l’expo Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 2022-02-05 was last modified: by Le fin mot de l’expo Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer 5 février 2022 Batz-sur-Mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer

Batz sur mer Loire-Atlantique