LE FILS Fécamp, 14 mars 2023, Fécamp .

LE FILS

54, rue Jules Ferry Théâtre le Passage Fécamp Seine-Maritime Théâtre le Passage 54, rue Jules Ferry

2023-03-14 – 2023-03-14

Théâtre le Passage 54, rue Jules Ferry

Fécamp

Seine-Maritime

Théâtre

LE FILS

Compagnie L’Unijambiste

Texte Marine Bachelot Nguyen

Idée originale, mise en scène et scénographie David Gauchard

Musique Olivier Mellano

Interprétation Emmanuelle Hiron

dès 16 ans

Croyante, issue d’une petite bourgeoisie provinciale de Bretagne, une femme est amenée, par l’intermédiaire de son mari et de leurs nouveaux cercles de connaissances, à fréquenter des catholiques traditionalistes. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à fréquenter plus assidument la messe, à aller à des réunions militantes anti-avortement ou anti-mariage homosexuel, à participer activement à des manifestations, à s’investir dans leur organisation. Elle réussira à embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie. En chemisier ceinturé dans le jean, elle nous raconte ce glissement idéologique, son aveuglement.

Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation (médiation : Carine Piazzi, artiste associée).

• RÉSERVATION ET ACHAT •

– Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

– Par téléphone : 02 35 29 22 81.

– Sur le site internet : www.theatrelepassage.fr

– Par mail : info@theatrelepassage.fr

• VENIR AU PASSAGE •

Théâtre Le Passage

54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp

Théâtre

LE FILS

Compagnie L’Unijambiste

Texte Marine Bachelot Nguyen

Idée originale, mise en scène et scénographie David Gauchard

Musique Olivier Mellano

Interprétation Emmanuelle Hiron

dès 16 ans

Croyante, issue d’une petite bourgeoisie provinciale de Bretagne, une femme est amenée, par l’intermédiaire de son mari et de leurs nouveaux cercles de connaissances, à fréquenter des catholiques traditionalistes. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à fréquenter plus assidument la messe, à aller à des réunions militantes anti-avortement ou anti-mariage homosexuel, à participer activement à des manifestations, à s’investir dans leur organisation. Elle réussira à embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie. En chemisier ceinturé dans le jean, elle nous raconte ce glissement idéologique, son aveuglement.

Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation (médiation : Carine Piazzi, artiste associée).

• RÉSERVATION ET ACHAT •

– Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

– Par téléphone : 02 35 29 22 81.

– Sur le site internet : www.theatrelepassage.fr

– Par mail : info@theatrelepassage.fr

• VENIR AU PASSAGE •

Théâtre Le Passage

54, rue Jules Ferry 76400 Fécamp

info@theatrelepassage.fr http://www.theatrelepassage.fr/

Théâtre le Passage 54, rue Jules Ferry Fécamp

dernière mise à jour : 2023-01-01 par