Le fils de Roméo et Juliette et autres drames minuscules – Trio Musica Humana Carrouges, 12 juin 2022, Carrouges.

Le fils de Roméo et Juliette et autres drames minuscules – Trio Musica Humana Salle de fêtes Château Carrouges

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12 16:30:00 Salle de fêtes Château

Carrouges Orne

De très, très belles voix et de la grande musique, cela va de soi… Le Trio Musica Humana interprète trois mini-opéras, trois drames minuscules, tous plus déjantés les uns que les autres, de l’humour, du décalage et de l’anachronisme grâce aux livrets de Pierre-Henri Cami, qualifié par Charlie Chaplin de « plus grand humoriste du monde ». Ce spectacle vous fera vivre des expériences inédites, où il sera question d’une fête dans un village médiéval, d’épousailles contrariées, ou encore d’une rencontre avec le fils de Roméo et Juliette… Une soirée burlesque et décalée servie par un trio vocal totalement décomplexé.

Le Trio Musica Humana dans des grandioses dérapages pataphysiques jubilatoires. L’Est Républicain

Un opéra proposé par le Conseil départemental de l’Orne en partenariat avec Flers agglo.

