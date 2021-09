Brest Cinéma les studios Brest, Finistère Le fils de l’épicière, le maire, le village et le monde Cinéma les studios Brest Catégories d’évènement: Brest

C’est l’hiver dans le petit village de Lussas, en Ardèche, et les agriculteurs sont tout entier à la taille des vignes. Soutenu par le maire Jean-Paul Roux, son ancien camarade de classe Jean-Marie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière : la création d’une plateforme numérique par abonnement, dédiée aux documentaires d’auteur. C’est la naissance de Tënk, aux allures de start-up, tendance rurale. Aux côtés de Jean-Marie, l’équipe va-t-elle gagner le pari de cette entreprise économique ? ?Au cinéma le 1er septembre PS : obligation du pass sanitaire afin de pouvoir assister à la séance ! …

Séance spéciale du film LE FILS DE L’ÉPICIÈRE, LE MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE, en présence de sa réalisatrice Claire Simon Cinéma les studios 136 rue Jean Jaurés, 29200 Brest Brest Finistère

