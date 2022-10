Le fils

Le fils, 23 mai 2023, . Le fils



2023-05-23 20:30:00 – 2023-05-23 5 EUR C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui par l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le discours radical semble l’attirer. Par souci d’intégration et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus assidument à la messe, à lutter contre des spectacles blasphématoires, à s’engager dans des groupes anti-avortement ou anti-mariage homo. Elle s’épanouira dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses proches et ses enfants dans ce qu’elle considère comme l’aventure la plus excitante de sa vie. C’est l’histoire de son glissement idéologique, de son aveuglement.

Le Fils met les pieds dans le plat d’une question douloureuse – la radicalisation des points de vue catholique. Complexe et se refusant à toute forme de manichéisme, le spectacle s’adresse à un large public. Le Fils met les pieds dans le plat d’une question douloureuse – la radicalisation des points de vue catholique. Complexe et se refusant à toute forme de manichéisme, le spectacle s’adresse à un large public. ©-Thierry-Laporte dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville