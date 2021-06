Le Film du Dimanche Soir Théâtre Brétigny, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Brétigny-sur-Orge.

Le Film du Dimanche Soir

Théâtre Brétigny, le mardi 6 juillet à 21:30

Quatre vingt dix minutes de fantaisie théâtro-cinématographique ludique, pédagogique, burlesque et émouvante. Le Film « The Wild Witness » un western français de 1919 Les habitants de Santa Anna, paisible village d’agriculteurs, sont bien trop poltrons pour aller jusqu’à Springtown, témoigner contre El Bicho, bandit notoire, qui a pourtant terrorisé la région. Seule Jenny Hardkiss, une jeune fille, accepte de le faire, au risque de sa vie. Avec quelques volontaires, le shérif l’escorte au cœur du territoire sioux… Le spectacle « Le Film du Dimanche Soir » un cinéma contem-forain Comme dans leur première baraque de cinéma forain créée en 1920, la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet dont elle réalise en direct la bande-son : dialogues, musique, bruitages…À l’instar des ciné-clubs qui organisent, soit un préambule à la projection, soit un débat après la projection, la famille Annibal initie un dialogue avec le public entre l’installation et la projection de chaque bobine.Le film ainsi projeté est prétexte à une réflexion permanente sur les personnages, leurs motivations, la vraisemblance de l’histoire, le respect des annonces du scénario, le choix des musiques, etc… Une partie de la succession de péripéties du deuxième acte étant interchangeable, les spectateurs sont également invités à l’écriture du scénario en direct.Ce qui permet, en contrepartie, aux acteurs de se rebeller si les choix scénaristiques mettent leur personnage en danger sans raison valable… Bref, nous convions le public à réfléchir à ce qui fait la saveur d’une projection vue et débattue, dans le même temps, en famille : Le Film du Dimanche Soir Ces instants de partage avec le public donnent lieu à la mise en scène des personnages de la famille, de leurs accessoires, de leur passion de l’instant. Mais également, à des accidents, des quiproquos, des essais… tout ce qui fait, de plus, que cette projection reste avant tout un spectacle vivant.Cet aller et retour permanent de la fiction à la réalité contribue à la perception des ressorts de la dramaturgie, les personnages entrant et sortant de l’écran pour établir, en temps réel, une discussion autour de leur action. Mise en scène : Evelyne Fagnen Comédiens : Thomas Bacon-Lorent, Irchad Benzine, Jean-Michel Besançon Fred Fort, Gianni Fussi, Jonathan Fussi, Thierry Lorent et Myriam Loucif. Costumes : Sylvie Berthou Scénographie : Gianni Fussi Illustration musicale : Barbara Pueyo Direction artistique : Frédéric Fort, Thierry Lorent

Entrée libre. Gratuit.

Annibal et ses éléphants. Direction artistique : Frédéric Fort et Thierry Lorent

Théâtre Brétigny rue henry doaurd 91220 Bretigny Brétigny-sur-Orge Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T21:30:00 2021-07-06T23:00:00