LE FILM DU DIMANCHE SOIR CINEMA FORAIN ESPACE CULTUREL, 23 mai 2023, VENDENHEIM. Tarif : 16.8 à 16.8 euros. Comme dans la baraque de cinématographe de ses aïeux, la famille Annibal projette de façon archaïque un film muet : The Wild Witness, premier western français de 1919 ; dont elle réalise en direct la totalité de la bande-son : dialogues, musique et bruitages. Mais à chaque changement de bobine, spectateurs et comédiens agissent sur l'histoire en cours. Jusqu'où cette interaction emportera le film, et le spectacle? Cet hommage au 7ème art fait renaître le rendez-vous jubilatoire du film du dimanche soir qui faisait le bonheur de toute la famille. Huit bobines, neuf intermèdes, quatre-vingt dix minutes de western théâtro-cinématographique ludique, pédagogique, burlesque et émouvant.

Détails Catégories d'Évènement: 67550, Vendenheim Lieu ESPACE CULTUREL Adresse Rue Jean Holweg Ville VENDENHEIM

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM 67550 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendenheim/

