Les Nymphéas, le dimanche 27 mars à 16:00

Bien au delà d’une simple projection de film, _Le Film du dimanche soir_ est une invitation à vivre pleinement le cinéma. Car si tout part de la diffusion d’un western en noir et blanc, c’est en fait un vrai spectacle vivant que vous êtes invités à partager. Les bruitages et les voix sont réalisés en directs, les comédiens rentrent et sortent de l’écran, interagissent avec le public, les problèmes techniques font partie de la magie du spectacle… Tous les éléments sont réunis pour passer une délicieuse soirée en famille. 90 minutes au cœur du far West avec ses bandits, son saloon, ses chevaux, ses indiens et ses coups de pistolets. **Un événement à ne pas rater !**

Tarif : 8€ / 4€ / gratuit pour les -14 ans

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:30:00

