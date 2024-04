Le filet au crochet un monde de possibilités Dity Pont-l’Abbé, vendredi 12 avril 2024.

En fabriquant ensemble un galon de dentelle, les débutants apprendront les points de base, tandis que les initiés iront un peu plus loin en apprenant à diminuer et augmenter.

Idéal pour acquérir des bases techniques solides, le filet au crochet vous ouvrira les portes de multiples réalisations.

Vêtements, accessoires, décoration, linge de maison, tout devient possible !!!

3 participants minimum, 6 maximum

matériel prêté pendant l’ateleir ; gourmandise et boisson offertes

Débutants ou initiés

à partir de 10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 17:00:00

fin : 2024-04-12 19:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

