TEN YEARS AFTER LE FIL St Etienne, vendredi 22 mars 2024.

Fondé en 1966, Ten Years After est une des formations majeures du British Blues Boom des 60’s. En 1969, leur performance mémorable a été immortalisée dans le film du festival de Woodstock. Précurseur, ce coup d’éclat les a rendus mondialement célèbres, ouvrant ainsi la porte à la vague des groupes de blues et blues-rock anglais qui a ensuite déferlé sur les USA. Ten Years After comptent douze albums ayant atteint le Billboard 200.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42