MERYL LE FIL St Etienne Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE MERYL LE FIL St Etienne, 1 mars 2024, St Etienne. Figure emblématique de la scène française, Meryl a fait son grand retour cette année avec un très attendu nouvel EP “Ozoror” où elle mêle avec adresse trap, reggae et pop. Retrouvez Meryl pour la première fois sur scène avec des musiciens lors d’une tournée dans toute la France, avant de s’attaquer au Zénith Paris le 16 mars 2024 !

Tarif : 31.00 – 31.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30 Réservez votre billet ici LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42 Détails Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE Autres Code postal 42000 Lieu LE FIL Adresse 20 boulevard Thiers - Ville St Etienne Departement 42 Lieu Ville LE FIL St Etienne Latitude 45.453419 Longitude 4.388505 latitude longitude 45.453419;4.388505

