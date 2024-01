BRIQUE ARGENT LE FIL St Etienne, 14 février 2024, St Etienne.

« Comme chaque soir, je me retrouve dans mon lit, à conscientiser ma respiration et à tenter d’accélérer mon poul.Et la nuit, je plonge dans ce meeting pour voitures modifiées, toujours à la recherche de vitesse, de néons fluos et de grandes chaînes diamantées.Entre les bruits de moteur et de la musique trash, seul le gazon et les insectes guident mes pas. »Plongez encore plus loin que les abysses dans les fantasmes de BRIQUE ARGENT, pour fêter avec lui, la sortie de son premier EP. La performance et la tension continuelle guideront vos pas.

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30

LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42