GRAND BLANC LE FIL St Etienne Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE GRAND BLANC LE FIL St Etienne, 8 février 2024, St Etienne. Ce son lourd comme un grunge électronique, Grand Blanc le doit tout autant aux musiques avec lesquelles le quatuor a grandi qu’à une vibration synthétique, bien ancrée dans son époque. C’est que Grand Blanc a l’odeur sulfureuse du parfum de l’adolescence, celle où l’esprit n’est pas à la fête ou alors une fête noire. Au petit matin, quand le jour se lève et que les fumées se dissipent, reste malgré tout une étrange sensation d’euphorie.

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30 Réservez votre billet ici LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42 Détails Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE Autres Code postal 42000 Lieu LE FIL Adresse 20 boulevard Thiers - Ville St Etienne Departement 42 Lieu Ville LE FIL St Etienne Latitude 45.453419 Longitude 4.388505 latitude longitude 45.453419;4.388505

