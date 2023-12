JONTAVIOUS WILLIS LE FIL St Etienne Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE JONTAVIOUS WILLIS LE FIL St Etienne, 31 janvier 2024, St Etienne. A chaque génération, un jeune bluesman fait irruption sur la scène et envoie une secousse à travers la communauté du blues ! L’artiste multi-instrumentiste nous livre une musique intemporelle laissant voyager son auditeur au travers de tous les types de blues : Delta, Piedmont, Texas et Gospel.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:30 Réservez votre billet ici LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne Détails Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE Autres Code postal 42000 Lieu LE FIL Adresse 20 boulevard Thiers - Ville St Etienne Departement 42 Lieu Ville LE FIL St Etienne Latitude 45.453419 Longitude 4.388505 latitude longitude 45.453419;4.388505

LE FIL St Etienne 42 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/