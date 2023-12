MACADAM CROCODILE LE FIL St Etienne Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE MACADAM CROCODILE LE FIL St Etienne, 27 janvier 2024, St Etienne. Macadam Crocodile, c’est une jam new-disco bourrée de synthés, de batteries afro-funk, faite de délires pop qui brillent par leur spontanéité. Le groupe est né il y a trois ans dans un studio à Montreuil. En se basant sur de vieux samples, les deux musiciens se sont rapidement constitué un répertoire d’impros délirantes, sauvages, qui leur permettaient de jouer parfois pendant trois heures dans des clubs. Le duo séduit par sa fraîcheur, sa présence scénique, et ses lives modernes joués sans interruption à la manière d’un DJ set

Tarif : 16.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30 Réservez votre billet ici LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne Détails Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE Autres Code postal 42000 Lieu LE FIL Adresse 20 boulevard Thiers - Ville St Etienne Departement 42 Lieu Ville LE FIL St Etienne Latitude 45.453419 Longitude 4.388505 latitude longitude 45.453419;4.388505

