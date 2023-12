JAMES BAKER LE FIL St Etienne Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE JAMES BAKER LE FIL St Etienne, 20 janvier 2024, St Etienne. Du haut de ses 22 ans, James Baker n’a pas peur de grand-chose. Il faut dire qu’à l’âge où certain·e·s tardent à quitter le nid, le kid a déjà quelques heures de vol au compteur. Aussi à l’aise avec un micro que derrière la caméra ou sur les réseaux, James Baker navigue effrontément entre les disciplines avec une aisance toute contemporaine.Si la musique finit par s’imposer à lui comme une évidence, c’est avant tout parce qu’elle lui permet de concilier les passions qui l’animent, celle du son et celle de l’image. Passé en un clin d’oeil des vidéos YouTube aux clips à l’esthétique léchée, James Baker joue la bande-son d’une époque qui file de toute façon à la vitesse de la lumière.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30 Réservez votre billet ici LE FIL 20 boulevard Thiers – 42000 St Etienne 42 Détails Catégorie d’Évènement: ST ETIENNE Autres Code postal 42000 Lieu LE FIL Adresse 20 boulevard Thiers - Ville St Etienne Departement 42 Lieu Ville LE FIL St Etienne Latitude 45.453419 Longitude 4.388505 latitude longitude 45.453419;4.388505

