Une table ronde où les participants inventent à tour de rôle une histoire qu’ils développent autour d’un thème donné. Le tout est accompagné de jus de pomme du Boisbuchet et de pâtisseries. ——————————————————————————————————————————————————————————————— Un animateur commence à raconter une histoire à partir d’un objet de la collection Alexander von Vegesack, qui est actuellement exposé au château du Domaine de Boisbuchet. Les participants racontent ensuite à tour de rôle l’histoire selon un thème donné – le fil conducteur de l’histoire – jusqu’à ce qu’ils trouvent une fin qui plaise à tous. Un exercice divertissant pour écouter, réfléchir, développer des idées et raconter des histoires.

Tarif: 6 € /personne. Sur inscription. Accueil au moulin.

