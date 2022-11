LA TABLE DE L’ARTISTE LE FIL ROUGE – QSP Roubaix Catégories d’évènement: Nord

LA TABLE DE L’ARTISTE LE FIL ROUGE – QSP, 2 décembre 2022, Roubaix. LA TABLE DE L’ARTISTE Vendredi 2 décembre, 18h00 LE FIL ROUGE – QSP

Entrée libre

Exposition céramique contemporaine LE FIL ROUGE – QSP 112 avenue Jean Lebas 59100 ROUBAIX Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Exposition Gil BROWAEYS – La table de l’artiste

du 3 décembre 2022 au 28 janvier 2023

Des arts de la table à la sculpture, travail du grès et de la porcelaine, mélange de terres, d’effets de matières (brillant, mat)… tout un univers organique à découvrir !

Vernissage le 2 Décembre à partir de 18 h.

Ouvert le jeudi de 15 h à 20 h et les vendredi, samedi et 1er dimanche du mois de 15 h à 19 h

