Le Fil Rouge – 3è édition Châteaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Le Fil Rouge – 3è édition Châteaugiron, 2 juillet 2022, Châteaugiron. Le Fil Rouge – 3è édition

Saint-Aubin-du-Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine

2022-07-02 – 2022-11-02 Châteaugiron

Ille-et-Vilaine Pour la 3ème année, la médiathèque Phileas Fogg orchestre le Fil Rouge. Une création participative inspirée du land’art pour créer au final un parcours coloré dans Saint-Aubin du Pavail.

Intergénérationnelle, collective et ouverte à tous, cette création est l’occasion de créer du lien. Des ateliers participatifs ont été organisés, avec des bénévoles et des habitants de la Commune

nouvelle, afin de concevoir ensemble des décorations qui participent à la réalisation du parcours coloré et participatif. Le cahier des charges ? Utiliser la couleur rouge, ou orangée généralement de la laine et des matériaux issus de la nature. Les créations ont été installées en extérieur et seront visibles tout l’été et cet automne. L’inauguration de cette 3ème édition aura lieu samedi 2 juillet à Saint-Aubin du Pavail. https://www.ville-chateaugiron.fr/Agenda/Fil-rouge Pour la 3ème année, la médiathèque Phileas Fogg orchestre le Fil Rouge. Une création participative inspirée du land’art pour créer au final un parcours coloré dans Saint-Aubin du Pavail.

Intergénérationnelle, collective et ouverte à tous, cette création est l’occasion de créer du lien. Des ateliers participatifs ont été organisés, avec des bénévoles et des habitants de la Commune

nouvelle, afin de concevoir ensemble des décorations qui participent à la réalisation du parcours coloré et participatif. Le cahier des charges ? Utiliser la couleur rouge, ou orangée généralement de la laine et des matériaux issus de la nature. Les créations ont été installées en extérieur et seront visibles tout l’été et cet automne. L’inauguration de cette 3ème édition aura lieu samedi 2 juillet à Saint-Aubin du Pavail. Châteaugiron

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Châteaugiron Adresse Saint-Aubin-du-Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine Ville Châteaugiron lieuville Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

Le Fil Rouge – 3è édition Châteaugiron 2022-07-02 was last modified: by Le Fil Rouge – 3è édition Châteaugiron Châteaugiron 2 juillet 2022 Saint-Aubin-du-Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Châteaugiron Ille-et-Vilaine