Nuit des bibliothèques – Le Fil, médiathèque, 48 rue Faidherbe Hellemmes Hellemmes, 13 octobre 2023, Hellemmes.

Nuit des bibliothèques – 13 et 14 octobre Le Fil, médiathèque, 48 rue Faidherbe Hellemmes

Pentathlon de l’écriture

par Le Labo des histoires

Vendredi 13 octobre, de 17h30 à 18h30

Restitutions du cycle d’ateliers d’écritures organisés pour les jeunes des Akados . Tout public – durée 1h

Coucou uku

par l’association Dynamo

Vendredi 13 octobre, de 18h30 à 20h

Alexandre Humbert aborde l’histoire du ukulélé à travers différentes époques et aussi à travers sa propre expérience en tant qu’artiste, en s’appuyant sur des extraits vidéo et audio. Cette rencontre se termine par un miniconcert mêlant des reprises de Nino Ferrer à Lenny Kravitz et compositions personnelles. Tout public – durée 1h30 min

Braderie de livres

Samedi 14 octobre, 10h/13h

Vente du fond de livres de l’ancienne bibliothèque

1€ le livre – chèque ou espèces

Ancienne bibliothèque Parc François Mitterrand

Soirée lectures en pyjama

Samedi 14 octobre, 18h15 et 19h15

Pyjamas et doudous bienvenus !

Dès 3 ans – durée 40 min

Ateliers sans inscription

Renseignements : 03 20 41 82 57

manifestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Le Fil, médiathèque, 48 rue Faidherbe Hellemmes 48 rue Faidherbe Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:manifestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T17:30:00+02:00 – 2023-10-13T20:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00