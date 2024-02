Le fil le plus long, une tapisserie originale Carentan-les-Marais, mardi 28 mai 2024.

Une exposition unique et originale, une tapisserie en tricot et crochet relatant les grandes heures du Débarquement. Une habitante de Houesville, près de Carentan est à l’initiative de ce projet, elle a sollicité des créatrices et créateurs du monde entier, jusqu’en Nouvelle Zélande et Australie. 80 tableaux retraceront ainsi les scènes marquantes du Débarquement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-28

fin : 2024-08-31

Église Notre-Dame

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

