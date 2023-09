Tu sais siffler Berra ? – Cie Vis-à-vis théâtre – Festival Pas Cap ? #9 Le Fil et la Guinde & Le Nautilys Comines, 25 octobre 2023, Comines.

Tu sais siffler Berra ? – Cie Vis-à-vis théâtre – Festival Pas Cap ? #9 Mercredi 25 octobre, 10h00, 14h30 Le Fil et la Guinde & Le Nautilys Gratuit sur réservation

Berra veut un grand-père, un que l’on peut aimer, qui vous invite à manger du gâteau et vous apprend à siffler.

Par chance, son ami Ulf sait où en trouver un…

Tu sais siffler, Berra ? raconte avec tendresse, et redessine avec rage, la place des aînés dans notre société.

« J’irai voir mémé quand j’aurai déposé les enfants.

Et fait les courses.

Et…

Enfin, j’irai bientôt. »

Qui ne s’est jamais dit ça ?

Dans l’espace suspendu d’une maison de retraite, deux solitudes se rencontrent, s’apprivoisent et décident de parcourir un bout de chemin ensemble…

—

DISTRIBUTION :

Création, interprétation : Clémentine Michel, Céline Romand ; Regard extérieur et dramaturgie : Marie Girardin ; Création marionnettes : Alexandra Basquin ; Création lumière et régie de tournée : Julien Lécutier ; Création musicale : Siméon Michel ; Illustrations : Sonia Poli ; Coordination territoriale : Damien Demeestere

SOUTIENS :

Partenaires : Le 188 Plateforme d’accompagnement culturel, la DRAC Hauts-de-France pour le projet « En matière(s) d’âge », le Théâtre de l’Oranger (Bruxelles), Le Nautilys, L’Espace culturel de Bondues, Le Temps des Cerises, Théâtre de l’Aventure, Théâtre Massenet, Le Fil et la Guinde et les Villes de Bondues, Comines, Linselles, Quesnoy-sur-Deûle et Wervicq-Sud. Remerciements : l’EHPAD intercommunal Rose d’Automne (Linselles), la Résidence Les Bleuets (Quesnoy-sur-Deûle), la Résidence La Drève du Château (Bondues), L’Ecole primaire Maxence Van der Meersch (Bondues), la Résidence Les Fleurs de la Lys (Comines) et la Résidence L’Orée du Bois (Wervicq-Sud).

© Cie Vis-à-vis Théâtre