Le fil des nœuds Médiathèque Edmond Rostand, 10 juin 2023, Paris.

Du samedi 10 juin 2023 au samedi 08 juillet 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Exposition collective de La.ima du 10 juin au 8 juillet 2023. VERNISSAGE LE 10 JUIN DE 17 À 20H00

Qu’y a-t-il au-delà de la peau qui cache la cicatrice ?

Dans quel lieu commun nos corps individuels se transforment-ils en corps collectifs, en corps composites ?

Au-delà du physique, quelque chose naît, grandit, persiste : les liens.

Le fil des nœuds est la deuxième exposition de La.ima. à la Médiathèque Edmond Rostand. Quatre regards de femmes photographes se croisent et à partir d’une construction collective, les œuvres de Bruna Azevedo, Stéphanie Kowalski, Laurence Lebon et Anne-Marie Rodriguez vont mettre le spectateur face à une réflexion autour de la construction des liens sous le prisme du genre.

Comment notre corps tisse des relations avec la famille, la patrie, l’altérité ou encore, un nouveau né ?

Comment les liens sont-ils construits, se développent et se transforment?

Les réponses à ces questions proviennent de leurs histoires tout en nous connectant avec l’actualité de notre société contemporaine.

La commissaire Ioana Mello, et la fondatrice de La.ima., Oleñka Carrasco, concevront un montage immersif et étendu bien au-delà de la salle d’exposition. La.ima. est un espace d’expérimentation et de questionnement de la photographie, créé en 2021, avec la ferme ambition de transformer la pédagogie et la transmission autour de l’image.

Commissariat : Ioana De Mello

Direction conceptuelle et de recherche : Oleñka Carrasco

Avec les photographes : Bruna Azevedo, Stéphanie Kowalski, Laurence Lebon et

Anne-Marie Rodriguez

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/ 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

