### Les enfants pourront découvrir, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’exposition « Ariane et Nino », une série d’albums encyclopédiques sur l’Histoire des civilisations ! _Ces récits didactiques, à la fois clairs et précis, s’adressent aux enfants afin qu’ils se sentent concernés par ce qui constitue aussi leur culture. Fabrice Erre, docteur en histoire et professeur d’histoire géo au lycée Jean Jaurès de Montpellier, s’allie à Sylvain Savoia pour cette collection où humour et pédagogie font la paire._ Sylvain Savoia et Fabrice Erre seront présents le dimanche de 14h30 à 16h30 pour échanger avec le public et dédicacer les ouvrages.

Musée Hôtel le Vergeur 36 place du forum, 51100 Reims

