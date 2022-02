Le fil de l’éphémère Sotteville-sur-mer Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du mardi 1 mars au mercredi 30 mars à Sotteville-sur-mer

… Dans nos murs, une exposition au fil de l’aiguille, correspondance entre littérature et broderie poétique … Hors les murs, des rouleaux poétiques à retirer chez les commerçants de la place et du marché

Gratuit

Le fil qui brode les mots entre eux Sotteville-sur-mer 2 Place de la Libération Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T12:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-04T16:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-11T16:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T12:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T12:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:00:00

