Dans le cadre de la **22ème édition de la semaine culturelle africaine** qui se tiendra du 14 au 21 mai 2022, l’association la CRAO se joint à « 2022 Année des textiles du monde » pour proposer l’exposition « Le fil, ce qui nous lie et nous relie : l’histoire des primo-arrivants ». Cette exposition a pour objectif d’expliquer aux nouvelles générations issues de l’immigration, leur histoire et leur ancrage roubaisien au travers d’échanges et de questionnements entre les anciens et les enfants de la 2ème et 3ème génération nés en France, avec le textile comme fil conducteur. **Dans une démarche de mémoire, cette exposition s’attachera à faire le lien entre le textile à Roubaix et l’arrivée des Africains, primo-arrivants à Roubaix.**

Entrée libre

La CRAO vous invite au vernissage de leur exposition “Le Fil, ce qui nous lie et nous relie : l’histoire des primo-arrivants” Salle Henri Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

2022-05-17T20:00:00 2022-05-17T21:30:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T20:00:00

