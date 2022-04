Le fil catastrophe – La Nantaise de Paname Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le fil catastrophe – La Nantaise de Paname
Fabrique à Impros (La), 14 mai 2022, Nantes.
2022-05-14

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non Tarif unique : 6 € Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com/évènement/le-fil-catastrophe/ Tout public Le film catastrophe cinématographique revisité sur scène. Chaque soir, le public décide d’une catastrophe planétaire : invasion de fourmis géantes, pluie diluvienne qui rend idiot, rapprochement soudain d’un astéroïde étrange… Bref, une catastrophe qui deviendra tôt ou tard une réalité pour les protagonistes. Mais en quoi cet évènement les changera-t-il ? S’aimeront-ils toujours autant ? Quelles promesses sauront-ils tenir ? Surpasseront-ils leur désespoir ? Autant de défis à relever pour eux ! Cette adaptation improvisée plonge les personnages dans un environnement apocalyptique qui exacerbe leur personnalité et les conduit dans leur plus profonds retranchements… Un spectacle proposé par la compagnie La Nantaise de Paname. Durée : environ 1h. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

