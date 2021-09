Le Fil – Balade urbaine créative – à Paname Bouquine Pont d’Arcole, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Le Fil* propose des ateliers d’écriture itinérants. Le projet favorise l’émergence d’une expression artistique personnelle par le biais de l’écriture créative en collectif, et promeut la littérature francophone en la rendant accessible et transformable. En toute simplicité et convivialité, on se balade, on écrit et on partage !

Le Fil* fait partie de la programmation du festival Paname Bouquine qui aura lieu les 4 et 5 septembre sur les quais de Seine. Un festival qui met à l’honneur les bouquinistes de Paris et leur univers magique et méconnu. La balade du Fil* dure 1h30 et propose de flâner et cheminer autour de l’univers des bouquinistes, des quais de Seine et de l’île de la Cité en écrivant ce qui nous plaît, en étant guidés par le projet et la dynamique du groupe. Feelgood atelier !

Pont d’Arcole Pont d’Arcole Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (137m) 4 : Cité (297m) 69, 76, 96, 67, 72 A, B, D (Les Halles)



Contact :Le Fil* 0674173969 lmaclet@gmail.com https://www.constellationdufil.co/ https://www.facebook.com/constellationdufil 0674173969 lmaclet@gmail.com

