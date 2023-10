Derrière le hublot se cache parfois du linge Le Figuier Blanc Argenteuil, 8 mars 2024, Argenteuil.

On voudrait s’aimer mieux. Mais comment faire quand on cumule les mandats : en couple hétérosexuel cohabitant et parental, le tout noyé dans les eaux troubles du patriarcat ? Nous, Les Filles de Simone, avons invité un homme à disséquer avec nous ce petit système hétéronormé qui ne rime pas encore avec égalité. Entre scène de ménage, séquence romantique et tirade tragique, on joue nos rôles, comme dans la vie. Des rôles qu’on connaissait déjà par coeur et qu’on aimerait réécrire. De la tasse qui traîne à la libido morne plaine, des émotions mal partagées à la mauvaise foi bien distribuée, notre trio se livre à une plongée pop-analytique dans l’espace inouï de l’amour en ménage.

