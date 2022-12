Mer nature, séjour 14-17 ans, le fief du moulin Barbâtre Catégories d’évènement: Barbâtre

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. le fief du moulin barbâtre Barbâtre 85630 Vendée Pays de la Loire La Fédération des Œuvres Laïques , association complémentaire de l’École Publique, bénéficie de plus de 55 ans

d’expérience dans l’accueil des enfants et décline son projet éducatif sur les bases suivantes : • Apprendre autrement, ailleurs

• Découvrir l’environnement (entrer dans la dynamique du paysage, afin de mesurer les conséquences de nos actes)

• Vivre ensemble : civilité, citoyenneté. La vie collective et quotidienne joue un rôle important dans la construction de l’enfant. Au cour de la semaien les jeunes pourront découvrir (entre autre):

– Visite guidée de la réserve naturelle du Polder de Sébastopol

– Séance de Catamaran

– Sortie en mer sur un voilier

– Visite de l’île

