Le Fieald Café théâtre Tetard, 3 octobre 2021, Marseille.

du dimanche 3 octobre au dimanche 5 décembre à Café théâtre Tetard

C’est la plus grande scène ouverte sur Marseille, tous les premiers dimanche du mois à partir de 19 heures. Pour les artistes et comédiens, il n’est plus indispensable de vous pré-inscrire. Il vous suffit de vous présenter devant le théâtre du Têtard à 17H30 tapante le jour de la présentation (tant pis pour les retardataires…) Comédiens, comédiennes, vous serez accueillis sur cette « Scène ouverte » du théâtre du Têtard, tous les 1er dimanche du mois à partir de 19 heures. Nouveaux talents prêts à émerger ou artistes connus venus présenter leur actualité, dix artistes en tous genres, sélectionnés le soir même, disposent de 5 minutes de prestation libre sur scène (humoristes, chanteurs, clowns, magiciens, danseurs…). Entourés par une équipe d’animation et un DJ qui rythment la soirée, tous disposent alors des mêmes chances face à un public déchaîné qui ne les jugent que sur les seuls critères objectifs : qualité et originalité de leur œuvre. De plus, chaque premier dimanche du mois des guests surprises peuvent se mêler aux artistes sélectionnés et à l’équipe d’animation ! Depuis sa création en Janvier 2015, le Fieald Marseille a accueilli des parrains et marraines comme Nicole Ferroni, Nelly Bois, Cyril Etesse, les Bonimenteurs, Jean-Fi, Eric Lampeart, Marco Paolo, Anthony Joubert, Dany Mauro, Benjy Dotti, Philippe Roche, Le Factory Comedie Club, Elodie Arnould, Benji Dotty ou Camille Lellouche.

10€ sur place et 8€ sur billetréduc

♫SCENE OUVERTE♫

Café théâtre Tetard 33, rue Ferrari 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



