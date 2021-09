Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Le fiancé des oiseaux et la fête migratoire Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Le fiancé des oiseaux et la fête migratoire Anglet, 18 septembre 2021, Anglet. Le fiancé des oiseaux et la fête migratoire 2021-09-18 – 2021-09-18 Parc écologique Izadia 297 avenue de l’Adour

Rencontre avec l'ornithologue Philippe Fontanilles qui vous fera partager sa passion pour les oiseaux migrateurs. Entre rapaces, passereaux et oiseaux d'eau, ouvrez bien l'oeil !
+33 5 59 57 17 48

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Parc écologique Izadia 297 avenue de l'Adour Ville Anglet lieuville 43.52629#-1.51965