Bordeaux LE FIACRE Bordeaux, Gironde BARIMORE LE FIACRE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

BARIMORE LE FIACRE, 27 novembre 2021 21:00, Bordeaux. LE FIACRE.

Samedi 27 novembre, 21h00 BARIMORE * https://www.facebook.com/barimoremusic/?ref=page_internal *

samedi 27 novembre – 21h00 à 22h00

* LE FIACRE 43 rue des Cheverus, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu LE FIACRE Adresse 43 rue des Cheverus, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville LE FIACRE Bordeaux