Samedi 27 novembre, 22h00 STONER BUD’S * Originaire de la banlieue de Bordeaux, le jeune trio Stoner Bud’s est un grand bol d’air frais en cette période morne, régentée par les

confinements et les couvre-feu. Influencé par l’anarcho punk des années 80 (Zounds, Omega Tribe), le noise rock des 90’s (Sonic Youth,

Pavement) en passant par la scène australienne actuelle (Skeggs, Pist Idiots), les nouveaux weird/cool kids bordelais composent un garage

punk mordant, qui vogue entre ballades surf rock et quarantièmes rugissants électriques. https://stonerbudz.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/stonerbudz.band/?fbclid=IwAR02289hVeBMtVciCFPwolv3mcm3j1ekMKZ28rTxGHKfw0diyVVJBf4vD5E https://stonerbudz.com/?fbclid=IwAR2PO-KTj3n9D9hUxjpDn0LyfT-j72VZ4xLMbRGWQ3G1yBlrwECXFelaHbQ https://www.facebook.com/stonerbudz.band *

