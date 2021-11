Bordeaux LE FIACRE Bordeaux, Gironde RENAÏDERS LE FIACRE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Vendredi 26 novembre, 22h00 RENAÏDERS * De part sa musique, Renaïders transmet les contes et légendes de la planète Apoastre. Celle-ci n’existe plus. Ni ses peuples, ni sa végétation. Mais ses récits perdurent… Et c’est ce qu’ils vous invitent à découvrir. https://www.facebook.com/renaiders https://renaiders.bandcamp.com/ *

