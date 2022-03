Le feu, la fumée, le soufre Hérouville-Saint-Clair, 9 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Le feu, la fumée, le soufre Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-03-09 – 2022-03-09 Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados

À la mort de son père, Edouard II devenu roi, rappelle à ses côtés son amant Gaveston chassé en exil par l’ancien monarque.

Il le couvre de richesses et de titres qui font de lui une menace : la cour et Isabelle de France, épouse d’Edouard II, le condamnent à un nouvel exil. « Je n’ai rien d’autre à offrir que du feu, de la fumée et du soufre » aurait pu clamer Edouard II d’Angleterre ( 1284-1327 ), tant son règne fut marqué par tous les désordres.

Celui par qui le scandale et la désolation arrivent a su inspirer le dramaturge élisabéthain Christopher Marlowe, strict contemporain de Shakespeare, qui consacra sa courte vie à composer des tragédies fleuve. Fasciné par les figures incandescentes qui peuplent sa théâtrographie, Bruno Geslin ne pouvait qu’être attiré à son tour par ce roi tout droit sorti des Enfers.

Source : Comédie de Caen

À la mort de son père, Edouard II devenu roi, rappelle à ses côtés son amant Gaveston chassé en exil par l’ancien monarque.

Il le couvre de richesses et de titres qui font de lui une menace : la cour et Isabelle de France,…

À la mort de son père, Edouard II devenu roi, rappelle à ses côtés son amant Gaveston chassé en exil par l’ancien monarque.

Il le couvre de richesses et de titres qui font de lui une menace : la cour et Isabelle de France, épouse d’Edouard II, le condamnent à un nouvel exil. « Je n’ai rien d’autre à offrir que du feu, de la fumée et du soufre » aurait pu clamer Edouard II d’Angleterre ( 1284-1327 ), tant son règne fut marqué par tous les désordres.

Celui par qui le scandale et la désolation arrivent a su inspirer le dramaturge élisabéthain Christopher Marlowe, strict contemporain de Shakespeare, qui consacra sa courte vie à composer des tragédies fleuve. Fasciné par les figures incandescentes qui peuplent sa théâtrographie, Bruno Geslin ne pouvait qu’être attiré à son tour par ce roi tout droit sorti des Enfers.

Source : Comédie de Caen

Théâtre d’Hérouville Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-03-04 par