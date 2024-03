Le Feu du Printemps Asnières-sous-Bois, samedi 23 mars 2024.

Le Feu du Printemps Asnières-sous-Bois Yonne

Une fête de village comme on n’en fait plus ! Venez vous détendre et vous amuser. Au programme animations, jeux pour petits et grands, marché d’artisans et producteurs locaux, buvette, petite restauration. Et à partir de 19 h concert du Friends Blues Band, et feu de joie géant ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

Place des Feux-Follets

Asnières-sous-Bois 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Le Feu du Printemps Asnières-sous-Bois a été mis à jour le 2024-02-28 par COORDINATION YONNE